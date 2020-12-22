Политологи рассказали, почему орловцы недовольны Клычковым

Орловщину включили в число регионов, жители которых недовольны правлением коммунистов.

К концу 2020 года в ряде регионов России «резко выросло» недовольство населения «управленцами» от КПРФ. Так считают политологи, опрошенные ИА REGNUM. В число недовольных записали и орловцев. По мнению экспертов, Клычков превратил Орловщину в «недорегион», а недовольство населения грозит партии разгромом на выборах в Госдуму в 2021 году.

В политическом обзоре СМИ отмечает, что Клычков «вогнал регион в бюджетный кризис». При этом Орловская область возглавляет рейтинг областей ЦФО по уровню безработицы. По словам политолога Дмитрия Фетисова, «депрессивная Орловщина продолжает превращаться в недорегион и скоро окажется способной только принимать у себя московский мусор и экспортировать рабочую силу в лице жителей на заработки в Москву».

Припомнили Клычкову и недавнее обращение в руководству «ЕР» вице-спикера облсовета Валентины Остроушко. Как уже писал «Орелград», Остроушко обвинила губернатора и его команду в разрушении орловской медицины.

Негодование орловцев вызвала также продажа здания кинотеатра «Победа» структурам «спонсора компартии» Сергея Бутова. Сделка прошла не без ведома Клычкова, отмечает СМИ. Новый собственник заявил о планах снести памятник архитектуры и восстановить на его месте дореволюционный Георгиевский храм, и эта идея не нашла широкой поддержки в массах.

В минус Клычкову приписали и «пафосное открытие» движения по обновленному мосту Дружбы, которого в городе ждали почти 2 года. «Сегодня на мосту разбито дорожное полотно и затоплены прилегающие к дороге тротуары из-за неправильного обустройства ливневой канализации», — напоминает СМИ.

К числу регионов, где местное население высказывает претензии руководителям-коммунистам, эксперты помимо Орловщины отнесли Новосибирск и Хакасию.

ИА «Орелград»