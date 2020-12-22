Скончались еще три орловца с коронавирусом

22.12.2020 | 11:06 Новости, Общество

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За сутки обнаружили 179 новых больных.

В Орловской области на утро 22 декабря стало известно еще о трех летальных исходах у пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали в федеральном оперштабе. Общее число умерших с начала пандемии в регионе составило 245.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 179 (всего 19 761) жителей области. Также стало известно о 287 выздоровевших (всего 17 647).

За последние сутки в России обнаружили 28 776 новых заболевших, 561 человек умер, 24 158 пациентов выписали. Общее число случаев в стране достигло 2 906 503.

ИА «Орелград»

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