Скончались еще три орловца с коронавирусом

За сутки обнаружили 179 новых больных.

В Орловской области на утро 22 декабря стало известно еще о трех летальных исходах у пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали в федеральном оперштабе. Общее число умерших с начала пандемии в регионе составило 245.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 179 (всего 19 761) жителей области. Также стало известно о 287 выздоровевших (всего 17 647).

За последние сутки в России обнаружили 28 776 новых заболевших, 561 человек умер, 24 158 пациентов выписали. Общее число случаев в стране достигло 2 906 503.

ИА «Орелград»