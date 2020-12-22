В Орловской области планируют открыть еще 160 «коронавирусных» коек

Их разместят в двух районных больницах.

160 коек для COVID-пациентов перепрофилируют на базе Нарышкинской и Мценской ЦРБ. Об этом сообщили на заседании регионального оперштаба 21 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что в Нарышкино планируют создать от 60 до 80 коек. Столько же, по словам главы областного депздрава Ивана Залогина, откроют и во Мценской ЦРБ.

По официальным данным, на 21 декабря в Орловской области были свободными 105 мест в больницах. Амбулаторно лечатся почти 4000 пациентов с подтвержденным COVID.

ИА «Орелград»