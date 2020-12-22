В Орловской области планируют открыть еще 160 «коронавирусных» коек

22.12.2020 | 10:41 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Их разместят в двух районных больницах.

160 коек для COVID-пациентов перепрофилируют на базе Нарышкинской и Мценской ЦРБ. Об этом сообщили на заседании регионального оперштаба 21 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что в Нарышкино планируют создать от 60 до 80 коек. Столько же, по словам главы областного депздрава Ивана Залогина, откроют и во Мценской ЦРБ.

По официальным данным, на 21 декабря в Орловской области были свободными 105 мест в больницах. Амбулаторно лечатся почти 4000 пациентов с подтвержденным COVID.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования