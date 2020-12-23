Орловцам на ярмарке под видом корма продавали биоотходы

Суд приостановил деятельность мясоперерабатывающего завода за нарушения.

В Орловской области суд частично приостановил деятельность мясоперерабатывающего предприятия. Речь идет о заводе, расположенном в Дмитровском районе. Он специализируется на переработке и консервировании мяса. Ранее там проверку провели сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, инспекторы выявили целый ряд нарушений, в частности, нарушения правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Сообщается, что на баках для сбора таких отходов не было обязательной маркировки, а сами отходы сбрасывали в обычные бытовые мусорные контейнеры.

«Транспортное средство, выделенное для перевозки биологических отходов (кость куриная, кость свиная, готовая мясная продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов) на утильзавод, использовалось для перевозки кормов и пищевых продуктов, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Кроме того, установлен факт реализации биологических отходов (костей) в качестве корма для животных на ярмарках выходного дня».

По итогам проверки на предприятие завели административное дело, которое рассмотрено районным судом. Последний признал претензии инспекторов к заводу законными, обоснованными и справедливыми. В результате деятельность предприятия в части утилизации биологических отходов была приостановлена на 30 суток.

ИА «Орелград»