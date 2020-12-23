СМИ рассказало о фиктивном разводе. При чем тут Парахин?

Мэру Орла посвятили еще одно расследование

Журналисты FLB.ru опубликовали материал, посвященный личной жизни и имуществу нового мэра Орла Юрия Парахина. В расследовании FLB.ru представлены 12 фактов из жизни чиновника с момента работы замгубернатора Орловской области до вступления в должность мэра Орла. Перед тем, как рассказать о Парахине, СМИ посвятило несколько абзацев фиктивному разводу и его признакам. А затем, нарочито не связывая с вышеизложенным, перешло к перечислениям фактов из жизни мэра Орла.

Так, по состоянию на 2012 год Парахин был женат, семья воспитывала дочь. А в 2016 году чиновник оказался холостым. Ссылаясь на экс-губернатора Вадима Потомского, СМИ отмечает, что за этот период Парахин был замечен в «скандальной продаже АПК «Орловская Нива» и хищениях на станции обезжелезивания».

— В то же время Юрий Парахин курировал строительство многопрофильного медицинского центра, именуемого в народе «Титаником». Именно в период его «кураторства» там было похищено порядка 300 миллионов рублей. Сегодня прокуратура Орловской области озвучивает цифру в 230 миллионов, — напомнили в FLB.ru.

Журналисты рассказали, что до 2019 года у Парахина ни в собственности, ни в пользовании домов и земельных участков не было. Он владел квартирой площадью в 113 кв. м., еще одна (114 кв. м) принадлежала ему и дочери. В 2019 году у будущего мэра Орла появился в собственности жилой дом площадью в 311 квадратных метров и участок в 23 сотки. А в пользовании — жилой дом, площадью в 346 квадратных метров и земельный участок площадью в 50 соток. Это тот самый дом в деревне Кондырева, о дороге к которому рассказывали орловские СМИ.

Там прописан и проживает «по договору аренды» сам Парахин, а также мать его бывшей жены «с семьей», рассказывает FLB.ru. Кстати, супруга Юрия Парахина (ее актуальный статус журналистам неизвестен) с дочерью присутствовали в числе гостей на церемонии вступления Парахина в должность мэра Орла.

СМИ призывает читателей самих сопоставить все эти факты, «и тогда все, что изложено выше, будет всем абсолютно понятно».

ИА «Орелград»