Малкин пригрозил орловским чиновникам новыми посадками за ветхое жилье

В регионе нашли еще более 200 домов, которые надо признать аварийными.

В Орловской области прокуроры нашли еще 206 домов, которые необходимо признать аварийными. Чиновники не спешат включать такие здания в списки на расселение. Прокурор Владислав Малкин на пресс-конференции 24 декабря предупредил о новых уголовных делах за ветхое жилье.

Малкин напомнил, что к нему на личный прием приходили орловцы, которые годами добивались переселения из аварийных домов или того, чтобы их дом признали непригодным для проживания. Прокурор лично выехал по нескольким таким адресам. Один из домов буквально за день до визита прокурора включили в списки на расселение в 2021 году.

Но главной проблемой, которую открыл для себя областной прокурор на личном приеме граждан, стало то, что орловские чиновники не хотят включать в списки аварийных те дома, жить в которых уже небезопасно. Даже при условии, что у жильцов есть соответствующее заключение специалистов.

Прокуратура заставила чиновников проверить все (!) орловские многоэтажки. В результате сплошной проверки в Орле и области нашли еще 206 домов, проживать в которых опасно. По слова прокурора, чиновники уже начали работу по включению их в перечень аварийных и подлежащих сносу.

Малкин напомнил об уголовном деле бывшего заместителя главы администрации Орла Романа Игнатушина, которого задержали именно за то, что он отказался поставить на учет дом, имеющий все признаки аварийности. И таких эпизодов в деле Игнатушина уже пять.

— И это не единственный фигурант. Таких уголовных дел будет больше, — заявил Малкин.

Он сообщил, что уже поручил разобраться и найти виновных в том, что семьям, старикам и детям годами приходится жить в ветхих домах с опасной электропроводкой и сырыми стенами.

Прокурор рекомендовал чиновникам проблему ветхого жилья «не замалчивать», а, наоборот, просить денег у федерального центра, балансировать бюджет так, чтобы выделять как можно больше средств на расселение аварийных домов.

ИА «Орелград»