Малкин рассказал, чем его поразила Орловщина

Прокурор отметил отзывчивость орловцев и равнодушие местных чиновников.

На пресс-конференции 24 декабря журналисты попросили областного прокурора Владислава Малкина поделиться впечатлениями от Орловщины. Напомним, Малкин возглавил региональное надзорное ведомство в июле этого года. За эти несколько месяцев он успел вникнуть в суть основных проблем и составить собственное мнение о работе коллег, чиновников и жителях Орловщины в целом.

По словам Малкина, больше всего ему запомнились дети из Болховского дома-интерната. «У них тяжелейшие заболевания, а какой-то чиновник забыл поставить их в очередь на жилье», — напомнил прокурор. Также Малкин вспомнил жителей дома в Урицком районе, дети которых не могли спокойно спать из-за бегающих крыс. «У них 5 лет, несмотря на решение суда, не могли выкупить это жилье», — рассказал прокурор. Малкин вспомнил и о многодетной матери, которая была вынуждена носить на руках на 9 этаж ребенка-инвалида, ожидая квартиру в новостройке, потому что «какой-то застройщик посчитал для себя возможным сроки строительства сдвинуть».

— Запоминается все, и если мы будем работать еще более оперативно и наступательно, запомнится еще многое, — пообещал Малкин. — И надо, чтобы должностные лица, из-за которых вот эти люди оказались в такой ситуации, запомнили организацию, которую я представляю. И тогда будет поменьше работы.

Коллектив орловской прокуратуры Малкин в целом назвал командой хороших профессионалов, «которые работают не для галочки». А жителей Орловской области глава надзорного ведомства считает «очень приветливыми и отзывчивыми людьми».

ИА «Орелград»