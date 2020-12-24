Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» должен обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на предприятиях Орловской области

Убрать лишние операции, сократить расстояние от упаковки до склада — системы «бережливого» производства позволяют получить рост производительности труда без дополнительных инвестиций. Инструментам бережливого производства начали обучать сотрудников орловских компаний.

Специалисты Федерального центра компетенций бесплатно помогают российским предприятиям свести к минимуму издержки и увеличить прибыль. Эксперты выезжают на производство, изучают, как оно устроено, обозначают слабые звенья в технологических цепочках и вместе с сотрудниками предприятия разрабатывают план оптимизации процессов. В программе участвуют уже более 1,5 тыс. российских предприятий. В Орловской области в этом году обучение по курсу «Бережливое производство» прошли 125 человек. Некоторым из них пришлось выезжать в Москву. Чтобы не отрывать специалистов от работы, а, соответственно, не снижать её эффективность, обучение было перенесено непосредственно на площадки предприятий.

Для развития проекта в Орловской области следующем году будут созданы Региональный центр компетенций (РЦК) и учебно-производственная площадка «Фабрика процессов».

На эти цели в регион поступят 15 млн и 4,5 млн руб. соответственно в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Стоит отметить, что в следующем году в Орловской области планируется запуск платформенных решений цифровой экосистемы национального проекта, которые способствуют росту производительности труда за счёт внедрения цифровых решений на предприятиях. Это информационно-аналитическая платформа для консалтинга, для удобного взаимодействия с государственными структурами, для образовательных и других целей, сформированных с учётом потребностей предприятий.

Развитие орловского производства в 2021 году поддержит и популярное движение Worldskills: готовятся к запуску программы стимулирования рационализаторства и опережающей переподготовки работников.

Какой эффект могут получить орловские предприятия от участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости»?

Зачастую удается без привлечения дополнительных инвестиций со стороны компании увеличить производительность труда на 30% и выше. Плановые показатели прописанные в нацпроекте – это увеличение производительности труда на 5% в год. Подробнее узнать о внедрении системы «бережливого» производства и подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф.

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ИА «Орелград»