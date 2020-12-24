Остроушко и Пилипенко поспорили в интернете

Депутаты облсовета и Госдумы поспорили о состоянии детской медицины в Орле

В Сети развернулась полемика двух орловских депутатов разного уровня о состоянии детской медицины в Орле. Депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко заочно ответила на претензии к местной власти депутата Орловского облсовета Валентины Остроушко. Вице-спикеру регионального заксобрания пришлось объяснять коллеге, что спорить, по сути, не о чем.

Как уже писал «Орелград», ранее Валентина Остроушко пожаловалась на губернатора-коммуниста Андрея Клычкова секретарю генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку. В своем обращении депутат обвинила команду главы Орловщины в кризисе в детской областной больнице. Среди прочего, в вину региональной власти депутат поставила смену руководства в медучреждении и то, что из-за этого из НКМЦ уволились высококлассные специалисты. А те, кто остался, вынуждены подстраиваться под непривычные условия работы.

Вечером во вторник, 22 декабря на своей странице в соцсети депутат Госдумы от Орловской области Ольга Пилипенко описала свое видение ситуации в НКМЦ. Фамилия Остроушко не упоминается, но намеками депутат ГД дала понять, что этот пост – именно ответ депутату облсовета. «В последние дни широко обсуждается ситуация в детской областной больнице им. З.И. Круглой. Громкие заявления о гонениях на врачей, о массовых увольнениях, чуть ли не развале лечебного учреждения…», — написала Пилипенко. И рассказала, что благодаря главврачу НКМЦ Людмиле Крыловой и главе областного департамента здравоохранения Татьяне Крымовой в больнице налажена работа студентов, волонтеров и т.д.

— В больницу приходят молодые специалисты, и не только орловские, но и из других регионов – Рязани, Курска. Главная проблема – обеспечение их жильем, и ее необходимо решать. Это серьезный и очень важный вопрос, — написала Пилипенко. А потом рассказала историю девочки из Курска, которой она помогла оказаться в НКМЦ, где «лучшие орловские врачи» сделали ребенку профессиональную операцию.

В ответ Валентина Остроушко, обратившись лично к Пилипенко, еще раз указала, что если бы не новая администрация больницы, региону бы не пришлось искать специалистов в других областях и ломать голову, где взять денег, чтобы обеспечить им жилье в Орле. Депутат облсовета напомнила, что как раз уехавшие в Москву на заработки из НКМЦ были местными и в жилье не нуждались.

Историю с операцией курской девочки Остроушко тоже упомянула. И рассказала, что на самом деле родственникам ребенка долгое время пришлось искать «выходы», чтобы устроить девочку в орловский НКМЦ на операцию именно к доктору Журило. Тому самому, за которого в письме Турчаку просила Остроушко и кого по факту похвалила в своем посте Пилипенко. Вот только чтобы попасть к этому врачу, курским родителям пришлось через ректора Курского госуниверситета просить о помощи Ольгу Пилипенко, подметила Остроушко.

Депутат облсовета в конце своего поста рассказала, что ей «буквально вчера предлагали уйти и критиковать губернатора в другом месте, а не занимать в областном Совете квоту КПРФ». При этом Остроушко дала понять, что за должность не держится, и напомнила Пилипенко, что должности депутатов «жизни не спасают».

ИА «Орелград»