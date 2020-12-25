Национальные проекты будут решать проблемы в орловском здравоохранении

В этом году пандемия выявила острый кадровый голод в орловской медицине. Чтобы эффективно решить вопрос в кратчайшие сроки были скорректированы все региональные программы на 2021 год, в рамках которых можно улучшить ситуацию.

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг» — это профильные актуальные программы Орловской области в рамках национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

Работа по всем проектам направлена на улучшение работы системы здравоохранения в целом, и развитию кадрового потенциала в частности. В планах к 2024 году увеличить в регионе количество врачей-специалистов на 8,4% (базовое значение 2 901), средних медицинских работников — на 11% (базовое значение 7 775). Ликвидировать кадровый голод в регионе планируется за счёт социальной поддержки медицинских работников, в том числе: возмещения расходов за найм жилья молодым специалистам, трудоустроившимся в сельской местности, надбавки стимулирующего характера, единовременной выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», доплаты к стипендиям ординаторов, а также за счёт целевого приёма по программам специалитета и ординатуры.

Не только на количество, но и на качество кадров сделан акцент при разработке проектов. В целях организации непрерывного дополнительного образования медицинских работников на орловщине будет применяться система дистанционного обучения.

51 фельдшерско-акушерский пункт Орловской области благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» подключены к высокоскоростному Интернету. Онлайн должен вывести на новый уровень условия работы орловских медиков в глубинке. Это даёт возможность обмениваться опытом с коллегами, а также проводить дистанционные консультации пациентов, что особенно актуально в период пандемии.

Жители, предпочитающие не лечить, а предупреждать болезни, уже сейчас могут узнать о полезных привычках, здоровом питании и методах борьбы с гипертонией – takzdorovo.ru.

#виден_результат57 #виденрезультат_57

ИА «Орелград»