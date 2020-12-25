Под Орлом раскрыли аферу с участием шпицев

25.12.2020 | 16:05 Новости, Происшествия

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Жительница Ливен нарвалась на мошенницу из Орла.

Жительница Ливен хотела купить по объявлению щенка шпица, но попалась на удочку мошенницы из Орла. В итоге одна из женщин осталась без денег, а на вторую завели уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, жительница Ливен пожаловалась местным полицейским на недобросовестную хозяйку щенков. Объявление о продаже маленьких шпицев было опубликовано на одном из сайтов в интернете. В ответ на звонок потенциальной покупательницы продавец рассказала, что желающих купить щенков оказалось очень много и попросила предоплату. Покупательница тут же перевела половину стоимости собаки – 6 тыс. рублей. После этого продавец еще несколько раз выходила на связь, а потом отключила телефон. Позднее покупательница увидела на сайте объявление о продаже тех же щенков, но продавец выступала уже под другим именем. Женщина просила вернуть ей деньги, но тщетно.

Полицейские уже установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 34-летняя орловчанка. Выяснилось, что она продавала тех же щенков и другим людям, а также причастна и другим подобным инцидентам.

На женщину завели уголовное дело о мошенничестве. Она находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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