Умные светофоры избавят Орёл от пробок

Ситуацию на орловских дорогах «разрулит» интеллектуальная транспортная система.

С 1 января 2021 года в Орле начнет функционировать единая платформа управления транспортной системой. Это своеобразный центр организации всей ее работы в круглосуточном режиме, без перерывов и выходных. Основная задача — сбор и аналитика транспортных потоков в режиме реального времени с возможностью визуализации и поддержки принятия решения.

Большую часть работы в управлении транспортной системой будет выполнять не человек, а дорожные видеокамеры, «умные» светофоры, другие технические средства — «руководить» ими будет та самая интеллектуальная транспортная система. В Орле два светофорных объекта уже переоборудованы и работают по-новому. Трехглазые регулировщики на перекрестках ул. Комсомольская — Карачевское шоссе и ул. Комсомольская — ул. Нормандия Неман контролируют интенсивность движения и могут сами регулировать длину сигнала светофора исходя из обстановки на дороге. Еще 7 подобных светофоров и 9 камер установят на самых оживленных перекрестках улицы Комсомольская с улицами Розы Люксембург, 1 и 2 Посадская. Оборудование уже закуплено.

Опыт использования таких технологий есть у наших соседей. Недавно «умные» светофоры установили в Туле. Оснащены они датчиками экологии, видеокамерами и транспортными детекторами, именно они контролируют интенсивность движения, увеличивая пропускную способность. К примеру, на одной из улиц Тулы она выросла на 11% с момента внедрения новой технологии. Контракт, стоимостью 80,8 млн рублей, на выполнение работ по разработке и внедрению ИТС был заключен с ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы». Средства выделены их федерального бюджета.

Сам проект будет реализован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Что даст это Орлу?

В первую очередь, возможность эффективно управлять дорожным движением, транспортной системой города, конкретным транспортным средством или целой группой. Ключевое слово здесь «эффективно». Сейчас областной столице этого явно не хватает — проблемы на дорогах часто возникают и у автомобилистов, и у пешеходов. Новые технологии помогут решить проблему пробок, сократить число ДТП, автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Также в списке возможностей координация работы общественного транспорта. Контроль будет вестись в режиме реального времени. Система поможет спрогнозировать развитие транспортной обстановки. В часы пик это наиболее востребовано. Эффективное управление дорожным движением должно обеспечивать равномерную загрузку транспортной сети исходя из ее пропускной способности без перегрузки наиболее популярных участков. Вместе с повышением качества и безопасности транспортной системы вырастет и информированность населения: сведения об обстановке на дорогах можно будет прочитать на различных информационных табло, а мобильное приложение «расскажет» о работе общественного транспорта.

Обеспечить безопасность дорожного движения с помощью подобных интеллектуальных транспортных систем планируют в более чем 100 городских агломерациях России. Орёл среди первых.

#виден_результат57

ИА «Орелград»