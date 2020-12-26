Орловских спортсменов будут тестировать на COVID-19

Расходы на тестирование обещают возместить из областного бюджета.

Правительство Орловской области внесло изменения в нормативы расходования средств по материальному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий и спортивных сборных команд Орловской области. В частности, изменен порядок финансирования участия спортсменов региона в официальных всероссийских и международных спортивных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации. Согласно ему, за счет средств областного бюджета возмещаются расходы не только спортсменам, но и тренерам и специалистам сборных команд Орловской области.

Перечень расходов, которые будут компенсировать за счет казны региона, был увеличен в связи с введением новых требований к проведению самих соревнований. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции все участники в обязательном порядке проходят регулярное тестирование на COVID-19. Кроме того, их помещают в так называемый «пузырь», чтобы они не контактировали с «внешним миром». Все это делается не бесплатно.

Областное законодательство отныне предусматривает возмещение спортсменам, тренерам и специалистам расходов на проведение тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а также иных расходов, предусмотренных положениями о проведении соревнований. Отметим, что отредактированное постановление действует в Орловской области с 2010 года.

За счет областного бюджета спортсменам также положена компенсация за проезд к месту проведения соревнований и обратно. При этом, согласно условиям правительства региона, оплата билетов производится по действующим тарифам не выше тарифа купейного вагона и тарифа экономического класса самолета. Также предусмотрена оплата багажа, медикаментов, автобусов и специального автотранспорта для доставки материальной части (лодки, катера, яхты, велосипеды, мотоциклы, лошади и иное оборудование).

Кроме того, за счет бюджета региона положена выплата суточных в пути, питания и проживания, стартовых взносов, лицензий на участие в международных соревнованиях, оформления протоколов соревнований, медицинской страховки и горюче-смазочных материалов.

ИА «Орелград»