Прибыль орловского бизнеса превысила 21 миллиард

27.12.2020 | 16:47 Новости, Экономика

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Текущий год складывается для предпринимателей удачнее предыдущего.

В Орловской области в январе-октябре 2020 года, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат организаций в действующих ценах составил 21,281 миллиарда рублей. Такие сведения приводит Орелстат. Для сравнения, по итогам января-октября 2019 года прибыль составляла 17,771 миллиарда рублей. Похоже, пандемия новой коронавирусной инфекции повлияла на региональный бизнес вовсе не так негативно, как это предполагалось весной.

В Орелстате подсчитали, что за отчетный период времени 203 орловских предприятия получили совокупную прибыль в размере 23,419 миллиарда рублей. Убыток в сумме 2,138 миллиарда рублей получило 81 предприятие. Простое вычитание и дало сальдированный финансовый результат, то есть прибыль минус убыток. Отметим, что промежуточный результат уже превзошел показатель всего прошлого года. Положительное сальдо в 2019-м составило 19,968 миллиарда рублей.

«Размер просроченной кредиторской задолженности на конец октября 2020 года составил 1,087 миллиарда рублей, — добавили в Орелстате. — Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 процентных пункта и на конец октября 2020 года составила 1,4 процента».

ИА Орелград

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Орелград. 2020 год

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