В Орле заключили контракт на ремонт Красного моста

Ранее по разным причинам подписание срывалось несколько раз.

Орловские чиновники заключили контракт с белгородским ООО «Ремспецмост» на ремонт Красного моста в Орле. Заказчиком выступает МКУ УКС г. Орла. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Ранее по различным причинам подписание такого контракта срывалось несколько раз. А «Ремспецмост» до сих пор не может доделать предыдущий объект – мост «Дружбы».

Напомним, как уже писал «Орелград», 13 ноября стало известно, что белгородский подрядчик выиграл очередной аукцион на ремонт Красного моста. «Ремспецмост» попросил за свои услуги почти 1,417 млрд рублей — меньше, чем второй участник конкурса, «Производственное объединение «Возрождение» (1,489 млрд рублей). Несколько прежних конкурсов по ремонту Красного моста выиграла «Строительная компания ФЛАН-М» из Москвы. Однако раз за разом ей отказывали в подписании контракта.

Срок окончания реконструкции Красного моста в соответствии с условиями муниципального контракта — 18 ноября 2022 года.

— Начнутся работы с археологических исследований в зоне реконструкции со стороны набережной Дубровинского и улицы Гостиной, сооружения временного крытого пешеходного моста шириной 3 м со стороны памятника Ивану Грозному и временной эстакады для сетей теплоснабжения со стороны Центрального рынка, — рассказали в пресс-службе мэрии. — Далее планируется перекрытие Красного моста. Ориентировочно это произойдет весной 2021 года.

Как уже писал «Орелград», из-за этого к весне чиновники будут перекраивать схему движения общественного транспорта.

Глобально реконструкция Красного моста предполагает переустройство коммуникаций, монтаж новых трамвайных путей, реконструкцию центральной опоры мостового сооружения, переустройство лестничных сходов, рассказали в мэрии. В итоге мост будет расширен на 5,48 м, общая ширина проезжей части составит 23,48 м (сейчас — 18 м).

Также проект подразумевает, что благодаря реконструкции воссоздадут исторический вид элементов моста: лестничных сходов, арок, наружного освещения.

Напомним, год назад «Ремспецмост» получил контракт на завершение ремонта моста «Дружба». До этого фирма заработала на госзакупках всего 19,7 млн рублей; из них 13,5 млн пришлось на ремонт маленького моста на трассе Горки-Шаблыкино под Орлом. Тогда депутат горсовета Евгений Косогов назвал победу «Ремспецмоста» в тендере «мутной историей». Напомним, из Белгорода в Орел приехали скандальный советник губернатора Сергей Лежнев и глава облздрава Иван Залогин.

«Ремспецмосту» разрешили полностью закрыть «Дружбу» для ремонта, чего не позволяли прежнему подрядчику – «Региональным газораспределительным сетям». Мост открыли в августе 2020 года, меньше чем через неделю на нем уже появилась первая яма, а вскоре рабочие приступили и к дебютному ремонту моста. Как выяснилось на днях, мост, ремонт которого официально должен завершиться к 1 декабря, до сих пор не принят, что не помешало чиновникам выплатить белгородцам почти всю сумму по контракту. Среди прочего, это дало возможность «Ремспецмосту» выиграть новый тендер и стать подрядчиком ремонта Красного моста.

ИА «Орелград»