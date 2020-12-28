Под Орлом рецидивисту дали 20 лет колонии за изнасилование и убийство

28.12.2020 | 19:08 Новости, Происшествия

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Он убил вероятную свидетельницу своих краж.

В Малоархангельском районе суд приговорил 30-летнего местного жителя к большому тюремному сроку за целую серию преступлений. Ранее попавшийся на нарушении закона мужчина с непогашенной судимостью после серии краж изнасиловал и убил женщину.

Обстоятельства преступления напомнили в СК по Орловской области. Осенью прошлого года мужчина промышлял кражами. Внимание преступника привлекали оставленные в машинах и во дворах деньги, мобильники и лом черного металла. Как уже писал «Орелград», однажды злоумышленнику попалась на глаза женщина. Он заподозрил, что та стала невольной свидетельницей его преступлений, и решил от нее избавиться. Мужчина проник в дом жертвы, ограбил ее, изнасиловал и убил. Тело жертвы он закопал в огороде, а ее документы спрятал. После этого преступления мужчина продолжил серию краж.

Суд назначил преступнику 20 лет колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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