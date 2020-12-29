Остроушко: дело по драмтеатру закрыли из-за смерти директора фирмы-подрядчика

Расследованием о хищениях в орловском театре теперь занимается СК.

Депутат Орловского облсовета Валентина Остроушко рассказала на своей странице в соцсети о том, почему полиция закрыла уголовное дело по реконструкции ОГАТ им. Тургенева (драмтеатра). Причиной стала смерть директора ООО «Синктел». Именно эта фирма выступала подрядчиком на объекте, а ее руководитель контактировал с заказчиком работ.

— В драмтеатре нет оригиналов документов по ремонту, все они изъяты полицией, которая … прекратила расследование этого дела по причине смерти В.Х. Шапшиса, который руководил фирмой, являвшейся генеральным подрядчиком, – ООО «СИНКТЕЛ», той самой, которая подписала договор на освоение более чем 152 млн рублей при реконструкции здания драмтеатра им. Тургенева, — рассказала Остроушко.

Напомним, это уголовное дело органы полиции вели с 2017 года. В декабре 2020-го аналогичное дело, но по другой статье, завели в СК по Орловоской области.

— Умер человек, который ставил свою подпись под документами, по которым договорные обязательства признавались выполненными, на этих же документах подписи сотрудников «Орелгосзаказчика» и структуры, которая осуществляла авторский надзор, — пишет Остроушко.

Депутат напомнила, что «Орелгосзаказчиком» в то время руководил Денис Блохин, который недавно получил условный срок по делу о реконструкции стадиона им. Ленина.

— Теперь два театра: «Свободное пространство» — расследуется уголовное дело по хищению 21 млн при его реконструкции и 11 млн – при реконструкции драмтеатра им. Тургенева… И опять Блохин, опять возглавляемый им «Орёлгосзаказчик», который эти находящиеся в жутком состоянии здания театров принял, — сетует депутат. И отмечает: — Смерть руководителя генподрядчика театра Тургенева – это невозможность его допросить в новом уголовном деле… В том числе о его отношениях с Блохиным, кто что кому говорил и куда деньги уходили…

Как уже писал «Орелград», в 2014 году «Орелгосзаказчик» и ООО «Синктел» заключили госконтракт на реконструкцию драмтеатра в Орле. Подрядчику авансом перечислили 26 млн рублей. По версии следствия, тот отработал только часть из этой суммы, да и то с нарушениями сроков. При этом некие «должностные лица» «Орелгосзаказчика», действуя «умышленно, из иной личной заинтересованности» не стали расторгать контракт и требовать неустойку. Более того, «подготовили и направили отказ от своих прав по банковской гарантии в ОАО КБ «ЕвроситиБанк» на общую сумму более 30 миллионов рублей. Ущерб бюджету следователи оценили в 11 млн рублей. СК расследует дело на «Орелгосзаказчик» по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Фамилии конкретных подозреваемых в ведомстве не называют. В деле пока фигурируют анонимные «должностные лица».

ИА «Орелград»