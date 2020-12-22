СК завел дело на «Орелгосзаказчик» из-за ремонта драмтеатра

Конкретных подозреваемых у силовиков пока нет.

СК по Орловской области возбудил уголовное дело из-за ремонта ОГАТ им. Тургенева (драмтеатр) по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Фамилии конкретных подозреваемых в ведомстве не называют. В деле пока фигурируют анонимные «должностные лица».

По версии следствия, в 2014 году «Орелгосзаказчик» и ООО «Синктел» заключили госконтракт на реконструкцию драмтеатра в Орле. Подрядчику авансом перечислили 26 млн рублей. Тот отработал только часть из этой суммы, да и то с нарушениями сроков. При этом некие «должностные лица» «Орелгосзаказчика», действуя «умышленно, из иной личной заинтересованности» не стали расторгать контракт и требовать неустойку. Более того, «подготовили и направили отказ от своих прав по банковской гарантии в ОАО КБ «ЕвроситиБанк» на общую сумму более 30 миллионов рублей.

— Таким образом, вышеуказанные незаконные действия должностных лиц повлекли причинение материального ущерба КУ ОО «Орелгосзаказчик» на общую сумму более 11 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по материалам прокуратуры и УФСБ. Ведется следствие.

Напомним, аналогичное уголовное дело, правда, по статье о мошенничестве, но с такой же фабулой и суммой ущерба, уже заводили в 2017 году. Курировать его расследование собиралась прокуратура.

Как уже писал «Орелград», вопросы к ремонту орловских театров – драмтеатра и ТЮЗа – появились сразу после их сдачи в эксплуатацию после реконструкции к 450-летию Орла. Ранее стало известно, что СК завел дело о хищении 21 млн на ремонте «Свободного пространства».

Ремонт ТЮЗа начался в 2014 году. Подрядчик — ООО «Ресурс». Стоимость работ по госконтракту – почти 167 млн рублей. Реконструкцию ОГАТ им.Тургенева оценили в 250 млн рублей. Первым подрядчиком было ООО «Вертикаль». Однако в мае 2014-го контракт с ним расторгли. В июне того же года по результатам тендера к работам приступило ООО «Синктел».

Заказчиком работ на обоих объектах выступал «Орелгосзаказчик». С 2014 по 2016 год его возглавлял Денис Блохин. Чиновник утверждал, что лично не подписывал акты приемки работ по театрам, так как в тот период находился в отпуске с последующим увольнением. По информации СМИ, акты приемки подписал начальник управления по госохране объектов культурного наследия Сергей Семиделихин.

Недавно Блохин получил два года условно из-за хищений 33 млн рублей при ремонте стадиона Ленина в Орле. Семиделихина уволили из-за проверки Минкульта о соблюдении требований закона об охране памятников.

ИА «Орелград»