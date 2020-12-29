«Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома» выбрали более 500 предприятий Орловщины

Более 500 компаний Орловской области выбрали решение «Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома».

В 2020 году данную услугу подключили свыше 100 предприятий, что на 20 % превысило показатель 2019 года. Сервис обеспечивает клиентам бесперебойный беспроводной доступ в интернет с помощью роутеров, способных поддерживать от 40 до 300 одновременных подключений со скоростью передачи данных до 1 000 Мбит/с. При необходимости заказчик может настроить фильтрацию трафика или ограничение времени пользования услугой. Авторизация пользователей в Сети осуществляется в соответствии с российским законодательством.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Для обеспечения потребностей заказчиков в надежных беспроводных сетях мы предлагаем комплексные решения на базе услуги “Wi-Fi для бизнеса”. Этот продукт легко масштабируется под конкретные нужды и позволяет развернуть сервис с высокой пропускной способностью. Среди наших клиентов – государственные учреждения, объекты сферы услуг и социальной направленности, промышленные предприятия и другие. Зачастую “Wi-Fi для бизнеса” применяется на мероприятиях, когда организаторам требуется обеспечить участников события таким качественным сервисом. Его возможности легко настраиваются в личном кабинете».

В сервис «Wi-Fi для бизнеса» входят организация телекоммуникационной инфраструктуры, доступ к цифровой платформе с возможностью мониторинга данных и настройка сценария авторизации пользователей. При этом есть возможность организовать две сети доступа: закрытую, с возможностью подключения через пароль – для сотрудников, и открытую – с защищенной авторизацией по СМС, по номеру 8 800 или через портал государственных услуг. Кроме того, решение позволяет размещать информационные и рекламные материалы на стартовой странице подключения, собирать статистику, номера мобильных телефонов посетителей и их обратную связь, проводить опросы. Это удобный инструмент для взаимодействия и последующего анализа клиентских предпочтений. Более подробно узнать об услугах можно на сайте компании или по телефону 8 800-200-30-00.