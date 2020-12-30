На областной департамент госимущества завели дело

Под подозрение попал отбор масштабных инвестиционных проектов

Управление ФАС России по Орловской области возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Оно будет рассмотрено 26 января 2021 года. Ответчиком по нему выступит департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Дело было возбуждено по итогам изучения заявления, которое подала компания «Титан». Кстати, изначально оно было подано в региональное управление ФСБ, которое переадресовало его в УФАС. Чиновников обладминистрации заподозрили в умышленном устранении конкуренции.

Напомним, в 2018 году указом губернатора Орловской области был утвержден «Порядок конкурсного отбора масштабных инвестиционных проектов…». Этот документ устанавливает условия предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов. В августе 2019 года департамент разместил на официальном портале Орловской области извещение о проведении конкурсного отбора масштабных инвестиционных проектов.

Как следует из материалов дела, компания «Титан» подала в департамент заявление о предоставлении права на заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Высотка на Раздольной». Спустя две недели чиновники отказали этой организации в допуске к конкурсному отбору.

Формальным основанием послужило наличие у компании на дату подачи заявления задолженности по пеням по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование обязательное медицинское страхование – всего около 485 рублей. «Титан» обжаловал отказ чиновников в арбитражном суде и одержал победу. Отказ департамента в рассмотрении заявления этой компании был признан незаконным, причем вынесенное решение не обжаловалось.

Получив его на руки, компания обратилась в УФСБ, посчитав, что «действия должностных лиц департамента… носят явно предвзятый характер и направлены на устранение и ограничение конкуренции». То есть фактически предприниматели заподозрили чиновников в совершении преступления. В результате дело было заведено, но пока только антимонопольное. Специалисты УФАС усматривают в действиях департамента признаки нарушения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

ИА «Орелград»