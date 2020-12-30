Орлу обещают миллиардные инвестиции и новые рабочие места

Областные власти утвердили программу развития промышленности.

Правительство Орловской области утвердило государственную программу развития промышленности, действие которой будет рассчитано на период с 2021 по 2026 годы. Общий объем ее финансирования составит 453,02 миллиона рублей. Из них 109,494 миллиона должны будут поступить из бюджета региона, а оставшаяся сумма – из федерального центра. Судя по паспорту программы, областные власти ожидают от ее реализации довольного многого.

В частности, по их прогнозам к концу 2026 года количество инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленного потенциала региона, составит не менее 26-ти. Объем средств, вложенных в рамках инвестиционных проектов, должен только нарастать и к концу действия программы достигнуть не менее 16 миллиардов рублей.

Кроме того, чиновники предрекают, что в Орловской области в рамках инвестиционных проектов будет создано и модернизировано не менее 1077 высокопроизводительных рабочих мест. Прирост экспорта продукции промышленных предприятий Орловской области прогнозируется в сумме не менее 30 миллионов долларов США. Также в регионе за ближайшую пятилетку планируют провести как минимум 21 мероприятие, «направленное на стимулирование инновационной и научно-технической деятельности в промышленной сфере».

Программой предусмотрено и продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области на российском и международном рынках. Таких мероприятий обещают провести не менее 70-ти. Помимо этого, ожидается, что к концу 2026 года количество наименований продукции орловских промышленников, зарегистрированных в Государственной информационной системе промышленности, увеличится в 1,7 раза по сравнению с 2020 годом и составит не менее 2400 единиц.

ИА «Орелград»