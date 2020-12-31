За сутки 178 орловцев заразились коронавирусом

31.12.2020 | 11:15 Новости, Общество

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Еще два человека умерли

Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России опубликовал сводку по коронавирусу на 31 декабря.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 27 747 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 164 (15,0%) без клинических проявлений.

В Орловской области +178, всего 21 369, новых выздоровевших 189, летальных 2, всего 19 386 и 268 соответственно.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 159 297 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки выписано 28 922 человек. Выписано за весь период – 2 554 340.

За последние сутки умерли 593 человек. Умерло за весь период – 57 019″

ИА «Орелград»

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