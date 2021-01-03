Дело о завышении цен на хлеб в Орле рассмотрят в конце января

УФАС уведомило «Орловский хлебокомбинат» о дате рассмотрения дела.

Управление ФАС России по Орловской области вынесло определение, назначив на 26 января 2021 года дату рассмотрения антимонопольного дела. Как уже писал «Орелград», оно было возбуждено по признакам необоснованного повышения цен на хлеб. Проведенная предварительно проверка показала, что признаки такие существуют.

Как следует из представленной документации, «Орловский хлебокомбинат» заранее уведомил УФАС о повышении с 1 декабря 2020 года отпускных цен на производимую им продукцию на 2,9-5 процента. В том числе цены планировалось поднять на хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки (на 2,9-3,6 процента) и на «социальные сорта» — хлеб «Спасский» и батон «Обыкновенный» (на 3,6 процента).

Основанием для увеличения отпускных цен был назван «резкий рост всех сырьевых позиций, используемых в производстве хлебобулочных изделий». Уведомление предприятия было рассмотрено специалистами антимонопольной службы. Анализ показал, что повышение оптово-отпускных цен на хлеб массового спроса осуществляется темпами, опережающими рост цен, вызываемый объективными причинами. Под объективной причиной, в частности, в УФАС назвали годовую инфляцию.

Так, в октябре она составила в регионе 3,6 процента, в то же время рост цен на хлебобулочные изделия из смеси ржаной и пшеничной муки в 2020 году в Орле составил от 6,6 до 10,2 процента. При этом рост себестоимости основного сырья для производства хлеба в 2020 году по сравнению с декабрем 2019 года, как установили сотрудники УФАС, увеличился всего на 1,5 процента, в том числе в октябре 2020 года по отношению к 1 марта 2020 года — на 0,7 процента (на примере хлеба «Спасский»).

В УФАС на данный момент считают, что экономических оснований для повышения отпускных цен с 1 декабря 2020 года в указанном размере не было. Кроме того, «Орловский хлебокомбинат» занимает доминирующее положение на товарном рынке оптовой продажи хлеба и хлебобулочных изделий на территории не только Орла, но и отдельных районов Орловской области.

Впрочем, своя точка зрения есть и у предприятия. В начале декабря оно направило в УФАС информацию, согласно которой в 2019 году рост себестоимости у него составил 110,9 процента, а рост выручки — 107,4 процента. В течение 9 месяцев 2020 года рост себестоимости также опережает рост выручки от реализации продукции, отметило в своем письме предприятие. При этом показатель рентабельности за последние 2 года не превышает 8 процентов. Поэтому комбинат посчитал, что повышение оптово-отпускных цен «является необходимой мерой для сохранения объемов и качества производства и бесперебойной работы предприятия в целом».

Тем не менее, УФАС посчитало, что в действиях хлебокомбината, «выразившихся в неоднократном повышении в 2020 году оптово-отпускных цен на производимые хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки, в том числе на хлеб «Спасский» 0,6 кг социальной направленности», усматриваются признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. В конце января дело будет рассмотрено.

ИА «Орелград»