Орловчанка убила сожителя и пыталась замести следы

Женщина уверяла, что ее сожитель сам свел счеты с жизнью.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Ливенского районного суда, вынесенный в отношении жительницы Должанского района. Ее признали виновной в совершении убийства, хотя у женщины имелась собственная версия случившегося. Как следует из материалов дела, трагедия произошла в апреле 2020 года. Осужденная вместе со своим сожителем начала употреблять самогон с раннего утра и это несмотря на то, что они вдвоем воспитывали маленького ребенка.

Уже днем сожители «накачались» так, что начали браниться. Женщина уверяла, что сожитель не только оскорблял ее в тот день, но и несколько раз ударил. К вечеру ей стало настолько обидно, что она взяла нож, подошла к мужчине, сидевшему в кресле, и вонзила клинок ему в сердце. Лезвие вошло в грудь по самую рукоять. Мужчина успел приподняться с кресла, после чего упал на пол. Женщина вынула нож из его груди, тщательно протерла его тряпкой, чтобы стереть свои отпечатки пальцев, а затем вложила нож в руку убитого.

После этого она позвонила полицейскому и сообщила, что ее сожитель умер «по причине нанесения им себе ножевого ранения». В убийстве она не хотела признаваться из-за боязни, что ее останется один и попадет в детский дом. Впрочем, в суде женщина полностью раскаялась в совершенном преступлении. Ей дали 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

ИА «Орелград»