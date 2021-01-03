В Новый год спасатели помогли запертым в квартирах орловцам

3.1.2021 | 12:30 Важное, Новости, Происшествия

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Им понадобилась медицинская помощь

С 31 декабря по 2 января сотрудники ГУ МЧС по Орловской области несколько раз помогали жителям, которые не могли выйти из своих квартир и нуждались в медицинской помощи. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Так, 31 декабря 2020 года <…> в 13.14 сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Емлютина города Орла, где родственники не могли открыть дверь в квартиру. В присутствии сотрудников полиции спасатели открыли дверь, внутри квартиры находилась пожилая хозяйка, которой потребовалась медицинская помощь, она была передана бригаде скорой помощи», — говорится в сводке.

Уже 1 января в 9.15 спасатели выезжали на улицу Комсомольскую в Орле. Соседи сообщили о криках о помощи, которые доносились из закрытой квартиры. Спасатели открыли дверь и передали мужчину врачам.

«Ночью 2 января в 2.23 спасатели выезжали на площадь Поликарпова г. Орла, где соседка услышала, что в закрытой квартире требуется помощь пожилой женщине. Спасатели дверь открыли, женщину передали врачам скорой медицинской помощи», — рассказали в МЧС еще об одном случае.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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