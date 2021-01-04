Орловчанка убила мужа после 32 лет унижений

Суд решил, что женщина действовала в состоянии аффекта.

Орловский районный суд раскрыл подробности вынесения обвинительного приговора местной жительнице, которая призналась в убийстве мужа. Было установлено, она совершила преступление в состоянии аффекта. В суде пояснили, что женщина состояла в браке с 1988 по 2020 годы. Все это время супруги проживали совместно. Муж систематически злоупотреблял спиртными напитками и нигде не работал. Кроме того, он периодически оскорблял, унижал и избивал подсудимую, «чем вызвал у нее длительную психотравмирующую ситуацию».

Очередной конфликт, ставший для мужа последним в его жизни, вспыхнул в августе 2020 года. Мужчина вновь находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не только начал оскорблять жену, но и ударил ее кулаком в челюсть. Этого ему показалось мало, и тогда он до сильной боли сжал ее руку. Именно в этот момент, как посчитал суд, у женщины «внезапно и импульсивно произошла разрядка эмоциональной напряженности в виде аффективного взрыва по типу «последней капли» с потерей самоконтроля».

Такое заключение, в частности, выдала комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Пребывая в состоянии аффекта, женщина схватила кухонный нож и ударила им мужа в грудь. Клинок угодил прямо в сердце, шансов на выживание у потерпевшего не было. Он умер буквально в течение пары минут. В судебном заседании женщина полностью признала себя виновной.

Суд квалифицировал ее действия по ч.1 ст.107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, и иными противоправными действиями потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным поведением потерпевшего).

В результате подсудимую признали виновной в совершении преступления небольшой тяжести. Ей было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Приговор не был обжалован и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»