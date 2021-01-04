Под Орлом из пожара спасли корову и трех быков

4.1.2021 | 14:22 Важное, Новости, Происшествия

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Потушить возгорание помогли добровольцы

В Колпнянском районе из пожара спасли корову и трех быков. Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

Пожар случился вечером 2 января в селе Дровосечном. Первыми к месту возгорания приехали добровольцы команды «Заря» — они находились к поселку ближе всех и начали тушить деревянную хозпостройку, которую охватил огонь.

«В результате пожара хозяйственная постройка выгорела изнутри. Благодаря действиям добровольцев и сотрудников 23-й пожарно-спасательной части Колпнянского района удалось быстро локализовать и ликвидировать возгорание, не позволив ему распространиться. Кроме этого был спасен крупный рогатый скот (3 быка, 1 корова). Причина пожара выясняется, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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