В Орле изучили дело о таинственно пропавшем детском питании

Нижегородский поставщик засудил орловского перевозчика.

Довольно любопытное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Исковое заявление подала компания, зарегистрированная в Нижнем Новгороде. В роли ответчика выступил ее деловой партнер, зарегистрированный в Орле. Истец просил взыскать с ответчика в свою пользу ущерб в размере 3,43 миллиона рублей.

Суд установил, что летом 2019 года стороны заключили договор, согласно которому орловская фирма приняла на себя обязательства по доставке грузов из Москвы в Новосибирск. Путь должен был занять около недели. В качестве груза выступало детское питание в 20 паллетах объемом 82 кубометров. В соответствии с накладными груз был погружен в тягач с прицепом.

Однако до места назначения в установленный срок он так и не был доставлен. Владелец товара был вынужден обратиться за помощью в МО МВД России «Московский». Спустя еще неделю сотрудники полиции нашли таинственно пропавшее детское питание. Оно находилось в Москве, на складе «Юго-Восток».

Как указал в своем заявлении истец, в настоящее время предварительное следствие не завершено. Сам груз хоть и был найден, но продать его владельцу уже не удалось. Суд сделал запрос в Роспотребнадзор Московской области. Присланный оттуда ответ подтвердил, что продукты, «в отношении которых неизвестны условия транспортировки и хранения, подлежат изъятию из оборота и утилизации».

В связи с этим истец, по его мнению, понес ущерб, который он и просил взыскать с орловской компании. Кстати, нижегородская фирма пыталась решить вопрос миром, но ее требования о выплате стоимости товара остались без удовлетворения. Поэтому пришлось обращаться с иском в арбитраж. В результате исковые требования были удовлетворены – ответчика обязали полностью выплатить истцу стоимость товара.

ИА «Орелград»