В Орле открыли новый детский сад

Торжественную часть отменили из-за пандемии коронавируса

В Орле 4 января открыли вторую очередь детского сада №93 на улице Родзевича-Белевича. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Из-за пандемии коронавируса торжественного открытия не было. Но в детский сад всё равно приехали первые лица города и области. Им показали детские группы, комнату «Песочная фантазия» с интерактивной песочницей, столовую, спортивный и музыкальный залы. На территории детсада есть спортивная и прогулочные площадки с аттракционами.

Вторая очередь детского сада рассчитана на 155 мест, из которых 80 – для детей до 3 лет. С ними будут работать 16 воспитателей и 8 помощников воспитателей.

«Вот этот детский сад — это детский сад 21 века: современный, красивый, такие образовательные учреждения и нужно строить, здесь дети будут по-настоящему чувствовать себя как дома. Отрадно, что во время приёма граждан, который ведут депутаты регионального парламента, уже по вопросам нехватки мест в детских садах приходит мало граждан. Мы видим, что поэтапно снимается эта проблема. Сегодня большая проблема — это вторая смена в школах. Две школы будем строить, но этого всё равно недостаточно, и мы совместно с правительством будем работать с профильными министерствами, чтобы снять напряжение и убрать вторые смены в школах», — прокомментировал открытие спикер орловского облсовета Леонид Музалевский.

Первую очередь детсада на 165 мест открыли в декабре 2015 года к 450-летнему юбилею Орла. Она могла принять 264 ребенка. Вторую очередь строили по национальному проекту «Демография» с ноября 2019 года. Подрядчиком стала орловская фирма «Авилон».

ИА «Орелград»