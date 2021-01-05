КСП проверила финансирование выборов в горсовет Орла

Финансирование осуществлялось из бюджета с опозданиями.

Контрольно-счетная палата обнародовала итоги проверки расходования средств бюджета Орла, выделенных муниципальной избирательной комиссии (МИК) в 2020 году на подготовку и проведение выборов депутатов Орловского горсовета шестого созыва. Напомним, они прошли 13 сентября 2020 года, а муниципальная избирательная комиссия была организатором. Помимо нее в областном центре работали четыре территориальные избирательные комиссии и 138 участковых избирательных комиссий.

Согласно решению Орловского горсовета, на подготовку и проведение выборов должно было быть выделено 15 миллионов рублей из казны города. Исполнение МИК утвержденной сметы расходов составило 14,999 миллиона рублей. Из них 78,2 процента составили расходы, связанные с дополнительной оплатой труда и вознаграждением, 6,9 процента — расходы на печатную продукцию, в том числе на изготовление избирательных бюллетеней.

Еще 6,3 процента выделенных денег были потрачены на привлечение граждан к выполнению в комиссиях работ и оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов, на основании гражданско-правовых договоров. По результатам проведенной проверки отчета о поступлении и расходовании средств нарушений не было установлено.

Однако КСП выяснила, что в нарушение федерального законодательства финансирование расходов на подготовку и проведение выборов депутатов горсовета финансово-экономическим управлением администрации Орла осуществлялось с опозданием на срок от 4 до 122 дней. В связи с этим руководству областной столицы было внесено представление «с целью принятия мер по недопущению в будущем выявленного нарушения, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства».

ИА «Орелград»