Под Орлом при пожаре погибла 82-летняя женщина

Ее дом выгорел изнутри по всей площади

В Сосково при пожаре погибла 82-летняя женщина, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

Сообщение о пожаре поступило 4 января в 22.36. Огонь охватил одноэтажный дом, к приезду пожарных уже частично обвалилась крыша. Возгорание удалось быстро локализовать, не допустив распространения огня. Однако стихия уничтожила дом изнутри.

Причина пожара, который унес жизнь пенсионерки, устанавливается. «На месте работали сотрудники 33-й ПСЧ, инспектор государственного пожарного надзора, аварийная бригада электросетей, газовая служба, сотрудники СК, полиции и медики», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, основные причины пожаров в Орловской области – нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей, а также неосторожное обращение с огнем. В ведомстве напомнили, что подключать несколько мощных приборов в сеть запрещено. Кроме того, категорически запрещено растапливать печи с помощью горючих жидкостей, оставлять печь без присмотра, а также сушить вещи вблизи нее. Также в МЧС напомнили, что детей нельзя оставлять без присмотра.

ИА «Орелград»