В Орле подростки отобрали телефон у школьницы

На парней завели уголовное дело о грабеже

Два 15-летних жителя Орла стали фигурантами уголовного дела о грабеже с отягчающими обстоятельствами, сообщили в Следственном комитете Орловской области.

«По данным следствия, в октябре 2020 года подозреваемые, находясь на территории Северного района города Орла, открыто похитили мобильный телефон у малолетней школьницы, причинив потерпевшей стороне материальный ущерб на общую сумму около 4 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие считает, что грабеж был совершен группой лиц по предварительному сговору.

ИА «Орелград»