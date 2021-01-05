В Орле подростки отобрали телефон у школьницы

5.1.2021 | 13:45 Новости, Происшествия

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На парней завели уголовное дело о грабеже

Два 15-летних жителя Орла стали фигурантами уголовного дела о грабеже с отягчающими обстоятельствами, сообщили в Следственном комитете Орловской области.

«По данным следствия, в октябре 2020 года подозреваемые, находясь на территории Северного района города Орла, открыто похитили мобильный телефон у малолетней школьницы, причинив потерпевшей стороне материальный ущерб на общую сумму около 4 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие считает, что грабеж был совершен группой лиц по предварительному сговору.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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