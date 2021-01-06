Борьба с экстремизмом под Орлом обойдется в 50 тысяч рублей

6.1.2021 | 12:47 Новости, Общество

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Средства на проведение профилактических мероприятий выделят в Орловском районе.

Администрация Орловского района утвердила целевую программу противодействия экстремизму и профилактики терроризма. Ее действие рассчитано на пять лет. Ежегодно на реализацию программы планируется выделять из муниципального бюджета по 10 тысяч рублей. Впрочем, большинство запланированных мероприятий не требуют финансирования.

В частности, предполагается проведение пропагандистско-профилактической работы, результатом которой должно стать повышение бдительности у местных жителей по отношению к террористическим проявлениям. Еще одна задача программы – дискредитация идей и практики деятельности террористических организаций. Также в районе планируется создание единой системы мониторинга в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

Мониторинг экстремистских настроений будет проводиться в молодежной среде. Для этого планируется проводить анкетирование. Кроме того, специалисты будут отслеживать записи в социальных сетях. В районе предполагается и проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных группировок.

ИА «Орелград»

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