Еще 175 орловцев заразились COVID-19, двое умерли

6.1.2021 | 11:04 Новости, Общество

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Общее число случаев в регионе достигло 22 409

Еще 175 жителей Орловской области заразились коронавирусом, общее число случаев в регионе достигло 22 409, сообщили в федеральном оперштабе.

Также за день умерли два пациента с COVID-19, количество летальных исходов выросло до 282. Выздоровели 105 человек (19 992 всего).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 3 308 601, за сутки диагноз подтвердился у 24 217 человек. С начала пандемии выздоровели 2 685 723 пациента (+23 055), умерли 59 951 (+445).

ИА «Орелград»

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