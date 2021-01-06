Еще 175 орловцев заразились COVID-19, двое умерли

Общее число случаев в регионе достигло 22 409

Еще 175 жителей Орловской области заразились коронавирусом, общее число случаев в регионе достигло 22 409, сообщили в федеральном оперштабе.

Также за день умерли два пациента с COVID-19, количество летальных исходов выросло до 282. Выздоровели 105 человек (19 992 всего).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 3 308 601, за сутки диагноз подтвердился у 24 217 человек. С начала пандемии выздоровели 2 685 723 пациента (+23 055), умерли 59 951 (+445).

ИА «Орелград»