В Орле гражданину Индии дали 9 лет колонии

6.1.2021 | 10:19 Новости, Общество

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Иностранец попался на торговле наркотиками.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Индии, которому было предъявлено обвинение по ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Как пояснили в райсуде, было установлено, что данный гражданин входил в состав преступной группы. Связь подельники поддерживали при помощи мессенджеров. Каждый участник группы действовал в рамках отведенной ему роли под руководством организатора. Гражданину Индии, в частности, была отведена роль «закладчика». Он забирал из тайников оптовые партии наркотического средства «мефедрон».

Затем фасовал его и по указанию организатора закладывал фасовки с наркотическим средством в тайники. Его задержали с поличным сотрудники полиции. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, подтвердил свои показания, данные на следствии, но в суде от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать срок иностранец будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу. Сообщается, что на него уже подана апелляционная жалоба в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»

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