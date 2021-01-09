В Орле рецидивист попался на краже дорогого алкоголя

9.1.2021 | 11:53 Новости, Общество

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Мужчину задержали в Северном районе на выходе из супермаркета

В Орле Росгвардия задержала 41-летнего ранее судимого мужчину, который попытался совершить кражу из супермаркета. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Из сообщения следует, что инцидент произошел 8 января около 18.00 в супермаркете на улице Раздольной. Вора заметили сотрудники магазина. Мужчина сложил в пакет дорогой алкоголь и другие товары, после чего попытался скрыться, не заплатив.

Работники вызвали наряд вневедомственной охраны. Силовики приехали, задержали рецидивиста и передали его полиции.

ИА «Орелград»

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