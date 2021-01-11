Более 300 орловцев уже привились от коронавируса

11.1.2021 | 16:51 Важное, Медицина, Новости

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Они получили обе дозы вакцины от COVID-19.

По информации главы департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина, вакцину от COVID-19 уже получили более 700 жителей региона. Об этом чиновник рассказал на заседании регионального оперштаба 11 января. При этом более 300 орловцев полностью прошли вакцинацию, получив обе дозы препарата.

— На сегодняшний день на вакцинацию против коронавируса записано более 700 человек. Всего в регион поступило 1342 дозы «Спутника V», привито 637 человек, завершена вакцинация у 324 человек – это лица, получившие и первую, и вторую дозу вакцины, — рассказал Залогин.

Как уже писал «Орелград», вакцинация от коронавируса в Орловской области началась в начале декабря 2020 года. Первыми вакцину получают врачи, учителя и социальные работники. Прививка является добровольной. Ранее Залогин обещал, что для вакцинации откроют 16 пунктов.

ИА «Орелград»

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