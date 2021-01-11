Еще двое орловцев умерли от коронавируса

В регионе зафиксировали 174 новых случая заражения.

По информации федерального оперштаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще два орловца. Таким образом, общее число смертей от новой коронавирусной инфекции в регионе составило 292.

На утро 11 января в Орловской области зафиксировали 174 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии заболели 23 275 орловцев.

Вместе с тем за сутки выздоровели 104 жителя Орловщины, таким образом, болезнь победили 20 576 человек.

В России за сутки выявили 23 315 заразившихся коронавирусом (3 425 269 всего). Умерли 436 человек (62 273 всего), выздоровели 21 786 человек (2 800 675 всего).

ИА «Орелград»