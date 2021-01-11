Под Орлом на фельдшера завели дело за внеслужебные отношения с осужденным

11.1.2021 | 13:09 Важное, Новости, Происшествия

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Управление ФСИН сообщило подробности возбуждения уголовного дела.

Как сообщила пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, уголовное дело возбуждено региональным Следственным комитетом РФ по материалам отдела собственной безопасности и оперативной части исправительной колонии №5 общего режима, расположенной в поселке Нарышкино. Оно заведено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Его фигурантом стал фельдшер филиала «Медицинская часть № 2» ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 57 Федеральной службы исполнения наказаний России». Его также подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

«Согласно материалам дела, фельдшер в ноябре 2020 года вступил во внеслужебные отношения с осужденным, отбывающим наказание в исправительном учреждении, — сообщили в региональном управлении ФСИН. — Используя свое служебное положение, подозреваемый за незаконное денежное вознаграждение передал осужденному запрещенные предметы».

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Орловской области уточнили, что размер взятки составил 3500 рублей. В интересах следствия пока не уточняется тип переданных осужденному запрещенных предметов. В УФСИН и СУ СК добавили, что «в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления».

ИА «Орелград»

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