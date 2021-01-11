Под Орлом сгорели трактор и две легковушки

Орловские пожарные отчитались об итогах дежурных суток.

Вчера, 10 января в Орловской области произошло два пожара, в которых сгорело три транспортных средства. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе главка регионального МЧС.

Так, около 09.30 в воскресенье спасатели получили информацию о том, что в селе Хотьково Шаблыкинского района горит гараж. Сообщается, что в результате пожара строение выгорело изнутри по всей площади. Сгорел и стоявший в гараже трактор «ЮМЗ-6».

— От огня спасены рядом стоящие жилой дом и хозяйственная постройка. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

Буквально через пару часов, в 11.15, стало известно о горящем гараже в селе Селихово Знаменского района. В сгоревшей постройке были «Лада Приора» и «Ауди-80». Автомобили восстановлению не подлежат.

В этом пожаре также обошлось без пострадавших, уточнили в МЧС. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

ИА «Орелград»