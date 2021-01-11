Стало известно, кто будет убирать орловские кладбища и остановки

ИП Стерликова получила новые миллионные контракты.

В мэрии Орла огласили итоги поиска подрядчиков на содержание городских кладбищ и остановок. Оба контракта заключат с ИП Стерликова. В общей сложности предприниматель получит более 6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, конкурс по определению подрядчика для содержания 119 городских остановок прошел в конце декабря 2020 года. Победителем стала ИП Стерликова, с ней заключен контракт до 31 декабря 2021 года. За 1,3 млн рублей подрядчику предстоит чистить, мыть, ремонтировать и красить остановочные павильоны, а также устанавливать урны.

Этот же подрядчик выиграла конркус на содержание городских кладбищ и мест захоронения. До 31 мая 2021 года ИП Стерликова должна освоить 4,9 млн рублей. В рамках контракта нужно будет очищать территории от мусора и снега, вывозить отходы, посыпать песком дорожки.

На 13 контрактах с УКХ Орла ИП Стерликова уже заработала 17,2 млн рублей, следует из открытых данных.

ИА «Орелград»