В Орле зарезали молодого мужчину

11.1.2021 | 9:05 Новости, Происшествия

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Подозреваемого в убийстве уже нашли.

В воскресенье, 10 января в Заводском районе Орла обнаружили тело 31-летнего местного жителя. Судя по всему, мужчину зарезали. СК по Орловской области уже отчитался о задержании подозреваемого в убийстве.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в убийстве может быть виновен 38-летний орловец. По версии следствия, именно он нанес потерпевшему несколько ножевых ранений. Преступление произошло в ходе конфликта, «возникшего на почве личных неприязненных отношений».

Силовики возбудили уголовное дело по статье об убийстве, ведется следствие.

ИА «Орелград»

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