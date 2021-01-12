Орловская область нарвалась на проверку федеральной Счетной палаты

Вместе с региональной КСП аудиторы проверят, как регион тратил деньги на борьбу с COVID-19

Счетная палата РФ намерена проверить, как регионы тратили деньги на здравоохранение, в том числе – в период пандемии коронавируса. КСП Орловской области уже внесла поправки в план работы на 2021 год.

Вчера, 11 января на заседании коллегии региональной КСП в план деятельности на текущий год внесли коррективы с учетом предложений от Счетной палаты РФ, рассказали на сайте орловского ведомства. Речь идет о проведении параллельной проверки расходования бюджетных денег «на организацию первичной медико-санитарной помощи в 2018-2020 годах и истекшем периоде 2021 года».

Также КСП Орловской области намерена проверить, как в регионе тратят деньги, выделенные на реализацию нацпроектов.

— С учетом заключенных соглашений о сотрудничестве, мероприятия будут проводиться в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, — пояснили в пресс-службе региональной КСП.

ИА «Орелград»