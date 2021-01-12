Суд оштрафовал организаторов подпольных казино в Орле

12.1.2021 | 15:42 Новости, Происшествия

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Преступники заплатят от 150 до 400 тыс. рублей.

Суд вынес приговор четверым организаторам подпольного казино в Орле. Как рассказали в пресс-службе регионального СК, орловцев признали виновными и назначили им штрафы.

Напомним, силовики передали в суд дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр. Следствие установило, что четверо орловцев создали в областном центре подпольное казино и почти год предлагали клиентам делать ставки на игровых автоматах и персональных компьютерах.

— Приговором суда осужденным назначено наказание в виде штрафа от 150 до 400 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»

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