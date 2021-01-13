Орловчанка рассказала о спасении из машины, провалившейся в Байкал

Местный житель взялся показать туристам из Орла красоты знаменитого озера.

Вчера, 12 января на Байкале под лед провалился внедорожник с туристами из Орла. О том, как прошла операция по спасению, рассказала 18-летняя Наталья. Девушка была одним из пассажиров попавшего в беду автомобиля.

Рассказ Натальи опубликовал портал irk.ru. Покататься на внедорожнике возле Байкала семья туристов из Орла поехала с местным жителем. 65-летний житель деревни Сарма, несмотря на запреты, вывел Toyota Land Cruiser Prado на лед. Машина ушла в воду.

По словам Натальи, они смогли самостоятельно выбраться из внедорожника с помощью очевидцев. После этого сотрудник ГИБДД довез пассажиров злополучного авто до близлежащего кафе. Здесь туристам дали чай и теплую одежду. После осмотра медиков орловцев отвезли на базу отдыха. Наталья рассказала, что все ее родственники живы и здоровы.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД уже привлекли к ответственности водителя, едва не ставшего виновником трагического инцидента.

ИА «Орелград»