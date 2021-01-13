Под Орлом раскрыли тайну телевизора

В Урицком районе разоблачили «дачника», прятавшего телевизор в траве.

Урицкий районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу о хищении чужого имущества. Оно было возбуждено после того, как местная жительница обратилась с заявлением в полицию. Она пояснила, что в летнее время обычно проживает на своей даче, в местном товариществе. В июле 2020 года, приехав в свой домик, она обнаружила пропажу телевизора.

Полиция начала проверку. Вскоре телевизор был найден: он находился в густой траве, росшей на одном из соседних дачных участков. Хозяин последнего объяснить таинственное появление техники на своей земле полицейским не смог. Однако припомнил события предшествующего дня, которые помогли раскрыть тайну телевизора в траве.

Выяснилось, что накануне дачник пригласил своего знакомого к себе на участок и попросил помочь ему с покосом той самой травы. Судя по всему, работа шла не очень споро, так как приятели до позднего вечера совместно распивали спиртное. Когда хозяин уснул, гость решил «прогуляться» по соседним дачам «в поисках еды». В результате он незаконно забрался в один из дачных домиков, но покинул его не с едой, а с вышеупомянутым телевизором. Желая обмануть в том числе и своего приятеля, похищенное имущество он спрятал в траве.

Свою вину воришка признал в полном объеме. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим. С учетом рецидива совершенных преступлений, суд назначил ему основное наказание в виде лишения свободы на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 2 месяца.

ИА «Орелград»