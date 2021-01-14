В Орле суд объяснил, как поделить квартиру после развода

Показательное гражданское дело рассмотрели в Орловском райсуде.

Подробности семейного спора о разделе имущества сообщили в суде Орловского района. Иск подал местный житель, который не так давно развелся со своей женой. Последняя выступила в роли ответчика. Молодой человек просил признать за ним право собственности на 2/3 доли квартиры, которая была приобретена в период брака. Женщина исковые требования не признала.

По версии истца, первоначальный взнос в размере 250 тысяч рублей был внесен им из личных средств. Он пояснил, что деньги ему подарили родители. Оставшаяся часть стоимости квартира, а это 900 тысяч рублей, была оплачена за счет ипотечного кредита. Кстати, взносы по нему бывшие супруги до сих пор платят поровну.

По версии ответчика, спорная квартира должна принадлежать ей и ее бывшему мужу в равных долях. Женщина настаивает на том, что первоначальный взнос был внесен за счет совместных денежных средств – это были деньги, подаренные молодоженам на свадьбу, сбережения из заработной платы и помощь ее родителей.

«Суд указал, что согласно Семейному кодексу РФ и актам, разъясняющим его положения, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, — пояснили в пресс-службе райсуда. — В то же время имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. Не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученные в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши».

В данном случае в качестве свидетеля была допрошена мать истца. Она подтвердила, что дарила сыну деньги, которые он должен был потратить либо на покупку машины, либо на покупку квартиры для своей семьи. Суд указал, что согласно ст. 161 ГК РФ, сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 тысяч рублей, должны совершаться в простой письменной форме.

Несоблюдение этого правила лишает стороны права в случае спора ссылаться на свидетельские показания, хотя и не лишает их права приводить другие доказательства. Словом, факт дарения истцу родителями денег именно для покупки квартиры должен быть подтвержден письменными доказательствами. Но таких доказательств у истца не оказалось.

В связи с этим суд отметил, что теперь невозможно установить, дарились ли деньги конкретно истцу или же это был подарок всей семье. И это крайне важный аспект, поскольку на момент покупки квартиры супруги состояли в зарегистрированном браке, проживали совместно и вели общее хозяйство.

«Принимая во внимание положения Семейного кодекса РФ, устанавливающие, что при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами, суд признал право собственности истца и ответчика на квартиру в равных долях, по 1/2 каждому», — резюмировали в райсуде.

ИА «Орелград»