В Орле возбудили дело из-за смерти ребенка в больнице

По версии следствия, врачи долгое время не могли поставить ребенку диагноз.

В Орле возбудили уголовное дело о смерти 7-летнего ребенка. На действия врачей, которые долгое время не могли разобраться, что происходит с маленьким пациентом, пожаловался его отец на личном приеме у прокурора Орловской области. Мальчик умер 4 января после проведенной хирургической операции.

В пресс-службе ведомства рассказали, что родители неоднократно обращались за медицинской помощью для сына из-за «болей в брюшной полости». Но несмотря на то, что состояние школьника только ухудшалось, вовремя поставить диагноз орловские врачи не смогли. В какие именно медучреждения обращались за помощью родители мальчика, не уточняется.

В итоге ребенку сделали операцию. После нее он умер в больнице.

По результатам прокурорской проверки СК по Орловской области завел уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Ведется следствие. Его ход и результаты будет контролировать региональная прокуратура.

ИА «Орелград»