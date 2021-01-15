Стало известно, какое пособие орловские безработные получат в 2021 году

Разъяснение о порядке выплат представили областные власти.

Управление труда и занятости Орловской области обнародовало памятку о порядке расчета и выплаты пособий по безработице в 2021 году. Напомним, в 2020 году привычный порядок менялся несколько раз из-за ограничений, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Очередные изменения были внесены в заключительный день прошлого года. 31 декабря правительство РФ утвердило размер минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год. Как разъяснили в управлении, минимальное пособие в настоящий момент составляет 1500 рублей, а максимальное — 12 130 рублей.

Выплачиваться пособие будет следующим образом. Так, пособие в размере 1500 рублей в месяц положено безработным гражданам, прекратившим деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей; имеющим менее 26 рабочих недель за последние 12 месяцев перед обращением в центр занятости; иным категориям, указанным в ст. 34 Закона о занятости в Российской Федерации.

Пособие в размере от 1500 до 12 130 рублей в месяц положено — безработным гражданам предпенсионного возраста, имеющим более 26 рабочих недель за последние 12 месяцев перед обращением в центр занятости. При этом первые три месяца безработицы таким гражданам выплачивается 75 процентов от их средней зарплаты на последнем рабочем месте, последующие три месяца – 60 процентов, дальнейшие полгода — 45 процентов.

Аналогичное пособие также положено безработным, не относящимся к категории граждан предпенсионного возраста и имеющим более 26 рабочих недель за последние 12 месяцев перед обращением в центр занятости. При этом первые три месяца безработицы им выплачивается 75 процентов от средней зарплаты на последнем рабочем месте, последующие 3 месяца – 60 процентов, но не более 5000 рублей в месяц.

По оценке Орелстата, в Орловской области к концу ноября 2020 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 8,5 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 7,4 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 4,7 тысячи получали пособие по безработице. Уровень регистрируемой безработицы на тот момент составил 2,1 процента численности рабочей силы.

ИА «Орелград»