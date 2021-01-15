В орловской школе нашли «мертвые души»?

15.1.2021 | 6:59 Новости, Образование

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Мэрия обнародовала данные о финансовых нарушениях.

Информация о проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №45 имени Д.И. Блынского» опубликована на официальном сайте мэрии Орла. Из нее следует, что проверка была проведена на основании распоряжения администрации города от 25 ноября 2020 года. Провели ее сотрудники контрольно-ревизионного отдела. Перечень выявленных нарушений приведен в кратком, но красноречивом отчете.

Так, сообщается, что приказами директора «сотрудникам школы устанавливались выплаты стимулирующего характера, дублирующие их должностные обязанности, а также постоянные стимулирующие выплаты за исполнение обязанностей по должностям, отсутствующим в штатном расписании».

Кроме того, было установлено, что премии неправомерно начислялись работникам, имеющим не снятое в установленном порядке дисциплинарное взыскание. Также была проведена выборочная проверка системы организации кадрового делопроизводства. В результате было «установлено несоответствие занимаемой должности заместителя директора требованиям должностных инструкций в части образования и стажа работы».

ИА «Орелград»

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